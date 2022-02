Amazon casse le prix du OnePlus Nord pour les Soldes

Proposé dans son coloris bleu Marbre, le OnePlus Nord qui est associé au bon plan Amazon est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels.



L'appareil dispose aussi d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche OxygenOS.



Pour l'APN, on retrouve un système de caméra arrière à quatre capteurs de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et un système de caméra avant à double capteur de 32 MP + 8 MP. Du côté de l'autonomie, le téléphone embarque une batterie de 4 100 mAh compatible avec la technologie Warp Charge à 30 W.

Enfin, le smartphone est livré avec des écouteurs OnePlus Bullets USB Type-C, un adaptateur secteur Warp Charge 30T, un câble Warp Type-C, une coque de protection transparente et un éjecteur de carte SIM.