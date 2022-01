Excellent prix sur la tablette Samsung Galaxy Tab S5e pour les Soldes

Samsung a eu à coeur avec ce modèle de tablette de proposer un produit qui convient à tous les membres du foyer afin de leur permettre de regarder des vidéos en streaming, de consulter le web sans restriction ou encore de jouer bien installés dans son canapé.

La tablette arbore un écran Super AMOLED de 10,5 pouces qui présente une qualité d'image très impressionnante avec des noirs profonds et une belle luminosité. Quatre haut-parleurs placés tout autour de l'appareil vous offrent également un excellent rendu audio et ces derniers sont également compatibles avec les pistes Dolby Atmos.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 670 8 coeurs vous permet de profiter de toutes vos applications sans latence et même de jouer à des jeux peu gourmands comme on en trouve des centaines sur le Google Play Store. Android 9 est présent comme système d'exploitation avec la présence en plus d'applications Samsung pour multiplier les usages.

L'autonomie enfin est estimée à plus de 14H en lecture vidéo par le constructeur. Vous pourrez ainsi vous partager la tablette pour jouer, vous divertir ou même travailler et avoir assez de batterie le lendemain matin pour consulter vos journaux ou vérifier vos mails.