Déjà pas cher, Boulanger brade le prix du Samsung Galaxy A22 pour les Soldes

Le Samsung Galaxy A22 Noir 4G n'est pas un smartphone révolutionnaire mais tout simplement un bon téléphone qui permet de passer des coups de fil, de consulter le web et même de jouer ou de prendre quelques jolies photos pour moins de 200€.

Samsung n'a pas fait de compromis sur la partie matérielle avec un écran 6,4 pouces OLED qui vous propose en plus de contrastes saisissants et d'une restitution des couleurs très fidèle, un taux de rafraichissement 90 Hz qui rend toute l'ergonomie plus fluide et plus agréable.

Au dos on retrouve l'habituel bloc photo avec un capteur principal 48 mégapixels, un ultra grand-angle 8 mégapixels, un téléobjectif de 2 mégapixels et un capteur de profondeur. Nous n'avons pas été bluffés durant notre test par la qualité de ces capteurs mais ils seront tout à fait suffisants pour immortaliser vos souvenirs et vos moments entre amis ou en famille.

Le vrai point fort de cet appareil reste son autonomie, que nous avons mesuré à plus de 8H écran allumé, une prouesse que bon nombre de modèles milieu de gamme ne peuvent pas se targuer. Rajoutez à cela un processeur MediaTek Helio G80 et 4 Go de RAM pour faire tourner correctement vos applications courantes et vous obtenez un modèle qui n'est pas le plus original ni le plus puissant du marché mais une valeur sûre pour tous ceux souhaitant un smartphone à petit prix sans faire trop de concessions.