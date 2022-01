JBL GO 2 et TUNE 125 TWS : les enceintes et écouteurs JBL bradés pour les Soldes

Cobra propose également les écouteurs JBL Tune 125 TWS en promo en ce premier jour de soldes. Il s'agit d'oreillettes Bluetooth qui se connectent à vos appareils compatibles pour profiter du contenu multimédia pendant 4h avec une seule charge. Ils sont livrés avec un boîtier de charge qui permet de faire monter celle-ci à 32h maximum si vous les rangez dedans.

Ils ont en plus la particularité d'être totalement indépendants l'un de l'autre. Ainsi vous pouvez n'en avoir qu'un à l'oreille pour des raisons de commodité et tout de même profiter de vos chansons. Pendant que l'autre est en train de recharger, par exemple. Il est bien entendu possible de téléphoner avec les JBL Tune 125 TWS et de contrôler appels et playlists grâce aux boutons se situant sur les écouteurs. Ça permet de laisser le smartphone dans la poche et de profiter de ses activités en mode mains libres.

Les JBL Tune 125 TWS sont d'habitude vendus 99,90€ sur Cobra. Mais pendant les soldes vous pouvez les avoir à 59€ avec la possibilité de les recevoir chez vous ou d'aller les chercher dans un magasin proche.