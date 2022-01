A moins de 100€, cette barre de son est une vraie bonne affaire !

La Barre de son TCL TS6110 vous permet de ne plus utiliser les enceintes intégrées à votre téléviseur, bien souvent de piètre qualité, et d'ajouter une nouvelle dimension à vos différents films et séries.

L'objet propose une puissance de 220W pour vous permettre de profiter de voix claires mais aussi de tous les effets sonores sur une large dynamique. Vous êtes ainsi comme au cinéma, immergés dans votre spectacle.

Un caisson de basses sans fil est également inclus dans la boite. Il suffit de le connecter lors du premier démarrage de votre barre de son pour bénéficier immédiatement de basses chaleureuses et puissantes, qui donneront une nouvelle dimension à votre visionnage. Explosions, combats, vous êtes au coeur de l'action. Attention à ne pas pousser le volume trop fort, vos voisins risquent de ne pas apprécier…

La barre de son TCL TS6110 est équipée d'une puce Bluetooth et peut être également utilisée pour lire de la musique depuis votre smartphone ou votre tablette. En quelques secondes vous pouvez transformer votre barre de son en enceinte puissante. La barre de son est compatible avec le MP3 et le FLAC pour écouter de la musique Lossless.