Soldes Amazon : 10 offres à ne pas manquer juste avant le week-end

Les Soldes d'été 2021 ont vu tous les e-commerçants se plier en quatre afin de vous proposer les meilleures offres possibles sur un large choix de produits high-tech. Parmi ces derniers toutefois deux enseignes se sont détachées de leurs concurrents : Cdiscount et Fnac-Darty.

Les deux groupes français ont pu d'ailleurs compter sur un Amazon, bien présent mais moins actif qu'à l'accoutumée. En effet le géant américain venait de sortir du Prime Day, son évènement promotionnel destiné aux clients abonnés à son programme de fidélité Prime, avec des réductions très importantes proposées sur deux jours seulement. Il est probable que le site e-commerce a préféré se concentrer sur son évènement maison et a laissé la place à d'autres acteurs du e-commerce.

Cdiscount est le premier groupe français de vente en ligne et n'a pas menti, durant ces Soldes 2021, à sa réputation de casseur de prix. Le site bordelais a proposé dès les toutes premières heures des Soldes à des remises exceptionnelles sur un très vaste choix d'appareils.

Les PC portables, très prisés depuis un an et le début de la crise sanitaire, ont connu une belle chute de prix. Le site de vente en ligne a tiré tous azimuts, en pulvérisant les tarifs à la fois des PC portables bureautiques, qui n'ont jamais été aussi abordables pour tous les salariés en télétravail, mais aussi sur des machines plus haut de gamme comme les ultrabooks ou encore les fameux PC gamers et leurs fiches techniques à la pointe de la technologie pour des expériences de jeu toujours plus réalistes.

Le groupe a mis en avant aussi de nombreux smartphones parmi lesquels on a retrouvé de nombreux modèles issus des gammes Xiaomi, OnePlus ou encore Apple et Samsung. Ces quatre constructeurs proposent des modèles récents, pour certains sortis il y a tout juste quelques mois, avec des capacités photo, vidéo et une puissance tout à fait suffisante pour tous les usages en mobilité.

Le groupe Fnac-Darty a également mis un point d'honneur à vous proposer de nombreuses réductions sur un grand choix d'appareils de haute technologie. Les deux enseignes ont également choisi de mettre à l'honneur le PC portable, avec de nombreux modèles conçus par Asus, Acer, Microsoft ou encore Lenovo mais pas seulement.

Fnac et Darty sont bien connus pour leur large catalogue de produits audio et vidéo à commencer par les téléviseurs. Si vous souhaitez remplacer votre modèle par une TV connectée 4K d'une diagonale de 55 ou 65 pouces, de nombreux modèles LG, Samsung ou Sony sont en promotion. LED, OLED, toutes les technologies sont présentes pour obtenir l'image la plus belle qui soit.

Le son est tout aussi important que l'image et le groupe propose en plus de nombreux casques audio signés Bose ou Sony pour ne citer que ses deux grandes marques à des prix plus qu'intéressants. Ces modèles sont également accompagnés d'écouteurs sans fil comme les AirPods d'Apple, les Galaxy Buds de Samsung et bien d'autres modèles d'autres constructeurs, souvent plus abordables et proposant tous une qualité de son renversante pour profiter de tous les détails et de toutes les nuances de vos morceaux préférés.

Evidemment, si Cdiscount et Fnac-Darty ont été les deux enseignes les plus visibles durant ces Soldes 2021, il ne faut pas oublier les autres sites e-commerce qui continuent à vous proposer des prix très bas sur de nombreuses références.

Rakuten, Boulanger ou encore RueduCommerce ont en rayon des dizaines de produits high-tech, du smartphone à la TV en passant par le son ou la domotique pour vous permettre de passer un été connecté et de gagner du temps chaque jour dans vos tâches quotidiennes.

Si vous n'avez pas le temps de consulter tous ces sites, rassurez-vous, Clubic est là durant tout l'été pour vous proposer les meilleures offres mises en ligne et vous permettre de commander en quelques minutes et avant tout le monde seulement le produit de vos rêves au meilleur prix.