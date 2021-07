Soldes Amazon : les 7 deals high-tech immanquables pour la 3ème démarque

Durant ces Soldes 2021, les plus grands constructeurs de smartphones sont à l'honneur sur les différents sites e-commerce. On peut voir de très belles réductions sur les téléphones signés Samsung, Apple ou encore OnePlus, que ce soit sur leurs tout derniers modèles ou sur des appareils haut de gamme sortis l'année dernière mais à la fiche technique premium qui leur permet de rester toujours aussi performants, même face à des modèles sortis un peu plus tôt.

Seulement le smartphone est aujourd'hui un appareil de luxe et ces trois marques ont la fâcheuse tendance à faire grimper les prix de leurs modèles les plus récents. Il n'est plus rare ni surprenant de trouver des appareils à plus de 1000€ voire plus de 1500€ pour les appareils les mieux dotés en stockages ou pour ceux bénéficiant de la 5G ou d'un écran pliant.

Le smartphone est aujourd'hui un objet essentiel dans notre vie quotidienne pour voyager, pour faire ses courses, pour communiquer avec ses proches et plus encore avec l'élargissement prochain du pass sanitaire. Pourtant le smartphone représente un budget très lourd pour de nombreux foyers.

Les Soldes sont donc pour vous l'occasion de tester de nouveaux smartphones conçus par des constructeurs chinois comme OPPO, Xiaomi ou encore realme. Ces trois marques pour ne citer qu'elles proposent depuis plusieurs années de nombreux modèles qui associent des fiches techniques très impressionnantes, avec une grande puissance de calcul et une qualité photo digne des plus grands, et des prix tirés vers le bas.

Ces marques proposent également des gammes très étendues avec des modèles à tous les prix pour s'adapter aux budgets et aux besoins de tous. Beaucoup d'utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir le dernier cri en matière de photo, une connectivité 5G ou encore un écran à haut taux de rafraichissement. Ils ont simplement besoin d'un appareil leur permettant de rester en contact avec leurs proches, de prendre quelques photos lors de leurs déplacements et de se divertir grâce aux plateformes de SVOD ou à quelques jeux vidéo mobiles.

Xiaomi a d'ailleurs plusieurs gammes de smartphones, comme les POCO, les Mi et les Redmi ou encore les Redmi Note, des smartphones qui partagent une certaine exigence technique et qui, selon les moyens de chacun, offrent des performances et des prestations plus ou moins importantes. Ces appareils possèdent tous par contre un très large écran, un processeur récent et une qualité photo standard pour immortaliser tous ses souvenirs de la meilleure des manières.

Durant les Soldes, nos revendeurs en ligne préférés ont mis le paquet avec des réductions très importantes sur ces modèles. Il n'est pas rare de trouver des smartphones de ces marques à moins de 200€ ou 300€ pour ceux disposant d'une fiche technique légèrement plus intéressante.

De plus, Amazon, Cdiscount ou encore Rakuten proposent des codes promo et autres ventes flash sur quelques uns de ces appareils qui vous permettent de gagner encore quelques dizaines d'euros supplémentaires sur le montant de votre commande, cumulés à la réduction déjà impressionnante pratiquée durant les Soldes.

Si vous souhaitez profiter des Soldes pour changer de smartphones, nous vous invitons vivement à prêter attention à ces différentes marques et à leurs smartphones plus stupéfiants les uns que les autres. Nos équipes vous présenteront en détail chaque modèle pour vous informer sur les spécifications techniques mais aussi sur les différents avantages apportés par ces appareils. Vous achetez ainsi malin et en toute connaissance de cause. Pour aller plus loin bien sur, n'hésitez pas à consulter nos tests complets des smartphones signés Xiaomi, OPPO ou encore realme. Nous avons pu passer plusieurs jours en leur compagnie pour vous donner un avis complet et objectif afin de vous faire votre propre avis et d'aiguiller votre chois le plus précisément possible.