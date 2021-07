Soldes d'été : offrez vous cette trottinette électrique Xiaomi en Soldes pas chère chez Darty

Partez à l’aventure dans la jungle urbaine en chevauchant votre nouvelle trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S. N’ayez plus peur de tomber en panne de batterie, avec ce modèle, vous disposez d’une belle autonomie de 30 km. Et pour marquer les temps d’arrêt l’esprit tranquille, elle est livrée avec son antivol par cadenas.

Avec votre Xiaomi, vous allez parcourir de long itinéraire et vous aventurer au-delà de vos limites habituelles. Sa batterie de 7650 mAh offre une grande autonomie qui peut atteindre 30 km suivant l’utilisation que vous en faites et la vitesse de roulage sélectionnée. Celle-ci peut atteindre au maximum 25 km/h mais il existe plusieurs modes pour s’adapter à la circulation.

À peine plus lourde que la version classique qui dispose d’une autonomie 33% plus faible, la 1S vous permet d’aller plus loin, plus longtemps sans avoir peur de manquer d’électricité. Pour votre sécurité, elle dispose de grandes roues de 8,5 pouces antidérapants et d’un double freinage. Son moteur de 250 watts permet de prendre rapidement de la vitesse. Elle pourra se connecter en Bluetooth à l’application smartphone Mi Home pour surveiller en temps réel sa vitesse et son autonomie.