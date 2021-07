Soldes Apple : l'iPhone 12 est vraiment pas cher sur Cdiscount 🔥

Apple renouvelle l’iPhone tous les ans. Alors si vous souhaitez profiter de la dernière génération actuellement commercialisée au meilleur prix, l’offre de Cdiscount va vous séduire.

L’iPhone 12 est proposé en finition RED. Il dispose d’un écran Super Retina de 6,1“ offrant une belle restitution des couleurs avec une grande luminosité même en plein soleil. Entre les noirs profonds et les couleurs claires superbement restituées, le contraste apporté par cet écran est élevé.

Il est doté du dernier processeur Apple A14 Bionic offrant une rapidité et une fluidité à l’usage. Son processeur 6 cœurs offre des performances de haut niveau tout en préservant la batterie pour disposer d’une bonne autonomie au quotidien sans alourdir le smartphone. Il est compatible avec la 5G pour pleinement exploiter toute sa puissance combinée à une connexion mobile à très haut débit partout où elle est disponible.

Avec sa mémoire de 128 Go, vous disposez de suffisamment d’espace pour stocker vos photos, vos vidéos et télécharger toutes les applis dont vous avez besoin. Et pour le conserver longtemps en bon état, il dispose d’une protection Ceramic Shield de grande qualité évitant les rayures et limitant le risque de casse. De plus, il est doté d’un traitement oléophobe qui réduit les traces de doigt sur l’écran. Il ne craint pas non plus les éclaboussures au bord de la piscine.