Le TOP des bons plans Soldes chez Amazon et Cdiscount ce week-end

Comme chaque année ou presque les smartphones font partie des produits phare de ces Soldes et ils bénéficient de la plus grande couverture et des remises les plus fortes. Les clients ont bien évidemment sauté sur les dizaines de promotions disponibles sur un grand choix de téléphones, de toutes marques et pour tous les budgets.

Parmi les constructeurs mis en avant durant ces Soldes, et c'est une surprise, Apple est très bien représenté. Le constructeur a sorti plusieurs iPhone au cours des derniers mois et il n'est pas rare en farfouillant sur les sites marchands de trouver certains modèles plus anciens à des prix vraiment très interessants. On trouve également l'iPhone 12 mini, le dernier né de la gamme du constructeur qui profite aujourd'hui de très belles réductions à près de 600€ au lieu des 800 demandés habituellement par le constructeur. Ce modèle aux dimensions très compactes n'en est pas moins l'un des smartphones les plus puissants de sa génération et un photophone très capable de jour comme de nuit et ce pour de nombreuses années.

Samsung est également bien représenté aussi bien dans le milieu de gamme avec les différents Galaxy A qu'avec les Galaxy S mais aussi ses modèles pliants comme le Galaxy Z Flip. Le constructeur coréen a été l'un des premiers à proposer des appareils à l'écran flexible qui vous permet de profiter d'un large affichage mais aussi d'un téléphone très compact qui tient dans la poche une fois replié. Cette prouesse technologique n'a jamais été aussi abordable que durant ces Soldes 2021. Découvrez rapidement tous ces avantages au meilleur prix et mettez un pied dans le futur avec ce smartphone qui ne ressemble à aucun autre ou craquez pour un smartphone Samsung plus classique dans son format mais tout aussi puissant et polyvalent.

OnePlus a aussi le droit à une grande visibilité. Le temps où le constructeur chinois ne proposait qu'un seul smartphone par an est bel et bien révolu. Ce sont de nombreuses références qui sortent des usines chaque année avec à la fois des modèles haut de gamme proposant rien de moins que les meilleurs processeurs ou capteurs photo disponibles sur le marché mais aussi des milieux de gamme très capables et parfaitement adaptés au plus large public qui souhaitent des smartphones capables de tenir une journée complète et de les accompagner dans toutes leurs activités. Nous retrouvons ainsi durant ces Soldes aussi bien le OnePlus 8T, un modèle très bien équipé, que le OnePlus Nord, une nouveauté sous la barre des 350€ et suffisamment bien conçu pour vous suivre durant des années.

Enfin comment ne pas citer Xiaomi lorsque l'on parle de smartphones. Le constructeur chinois a littéralement envahi le marché avec une ribambelle d'appareils qui s'adressent à tous les publics et à toutes les bourses. Redmi Note 9, Mi 10T ou encore Mi 11 pour citer le dernier né de la marque, ils sont déjà tous disponibles durant ces Soldes 2021. Les revendeurs en ligne savent que la marque est aujourd'hui très populaire chez les français et c'est sur ces appareils que l'on peut retrouver les réductions les plus impressionnantes et faire les meilleures affaires. Si vous hésitez encore, nous vous invitons d'ailleurs à consulter nos différents tests des smartphones Xiaomi afin de comparer les modèles et de faire votre choix avec toutes les informations nécessaires pour cela.