7 offres high-tech qui valent vraiment le détour pour les Soldes Cdiscount

Cdiscount vous propose un pack HP comprenant un PC portable avec écran 15“ HD dotée d’un processeur AMD Ryzen 3 à 2,6 GHz et 4 Go de mémoire vive. Le disque SSD offre un espace de 128 Go. Le pack proposé par Cdiscount inclut Windows 10 Edition Familial et le pack Office 365 ainsi qu’une sacoche de transport. Le tout est proposé à seulement 299€.