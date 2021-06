Soldes Cdiscount : la trottinette Go Ride 80Pro Night Edition tombe à moins de 200€

Idéale pour circuler de jour comme de nuit, la 80Pro Night Edition de Go Ride est équipée d'un éclairage frontal, de 4 feux latéraux au plateau, d'un feu arrière, de poignées rabattables, d'un guidon réglable en hauteur, d'un garde boue avant et arrière, d'un grip anti-dérapant et d'un avertisseur sonore.

Hormis ces équipements, la trottinette électrique est aussi dotée d'une batterie de 36V qui lui permet d'être autonome pendant un trajet de 25 kilomètres après un temps de charge complet de 3 heures. Elle respecte la limitation avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h et peut accueillir une personne faisant 100 kg.

Concernant ses dimensions, l'engin électrique mesure 33 x 15.5 x 94 cm (plié) et 116 x 40 x 94 cm (déplié) ; pour un poids à vide de 11,5 kilos.