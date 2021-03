Cette enceinte Anker Soundcore Motion+ est à -30% avant la fin des Soldes sur Amazon

Amazon s'occupe de tout sur cette bonne affaire avec notamment la livraison gratuite à domicile et en point retrait. Notez que pour effectuer un paiement en quatre fois, il vous faut atteindre les 75€ d'achat. La garantie de base est valable pendant deux ans et une assurance dommage accidentel est proposée à 7,59€ pour un an ou 9,89€ pour deux ans. Vous pourrez assurer votre appareil sur la durée à moindre coût.

Cette enceinte Soundcore Motion + est un modèle Bluetooth qui pourra se connecter à tous vos appareils très facilement. Le signal restera stable afin de garantir une diffusion fluide sans la moindre perte de qualité. Le son obtenu n'en sera que plus puissant avec des basses intenses qui vous immergeront totalement au cœur de vos morceaux favoris. Au total, la puissance du dispositif s'élève à 30 W pour inonder chaque pièce d'un son vraiment optimal.

Histoire d'enfoncer le clou en matière d'authenticité, la plage de fréquences va de 50 Hz jusqu'à 40 kHz. Les musiques jouiront d'une reproduction extrêmement fidèle.