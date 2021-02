Recevez un aspirateur robot offert en précommandant le Xiaomi Mi 11 chez Cdiscount

L'offre vous permettant d'obtenir l'aspirateur robot de Xiaomi est valable jusqu'au 8 mars 2021 pour toute précommande d'un Xiaomi Mi 11 (qui sortira le 9 mars prochain). Fournissez les documents nécessaires en vous renseignant sur le formulaire à cette adresse. Pour le reste, la livraison à domicile est offerte et le débit sera effectué au moment de l'expédition. Le paiement en quatre fois (soit 204,79€ au moment de l'achat puis 204,77€ par échéance) est possible. La garantie couvrira vos produits pendant deux ans.

Passons immédiatement aux caractéristiques du Xiaomi Mi 11 que nous avons pu tester en avant-première. Il arbore un écran AMOLED de 6,81 pouces avec une définition de 3200 x 1400 pixels en 120 Hz. La dalle est absolument magnifique ! À l'intérieur du smartphone, nous retrouvons un processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go (non extensible). Ce modèle est compatible avec la 5G.

Ainsi, les performances sont tout bonnement renversantes. Impossible de trouver mieux à l'heure actuelle. Le multitâche ne lui posera aucun problème et tous les jeux tourneront à fond ! Les imperfections comme les ralentissements ne vous concerneront pas.