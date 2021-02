Soldes Rakuten : le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est pas cher sur Rakuten

Pour cette réduction, c'est Rakuten qui se charge de tout. Une fois l'achat effectué, vous recevrez une remise de 6,28€ utilisable sur un futur panier (via le Club Rakuten). La livraison à domicile est gratuite et sera effectuée sous 2 à 5 jours ouvrés. Le paiement en plusieurs fois à partir de 43,48€/mois est possible. La garantie est valable pendant deux ans.

Ce Xiaomi Redmi Note 9 Pro est pourvu d'un écran 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ à 2400 x 1080 pixels. La dalle est plutôt bien contrastée afin d'afficher parfaitement tous vos contenus. Les performances sont assurées par un processeur Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD).

Malgré son positionnement en milieu de gamme, le smartphone de la marque chinoise est vraiment puissant. Il est aussi à l'aise sur l'interface qu'en jeu. Aucun ralentissement ne viendra troubler votre expérience en sa compagnie.