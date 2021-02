Soldes Amazon : le TOP des promotions high-tech à saisir ce jeudi

La pandémie de Covid-19 aura donné un coup d'accélérateur certain au développement du télétravail. Si la pratique était mal vue par de nombreux employeurs ou utilisée avec parcimonie, les différents confinements ont rendu obligatoire le travail à la maison pour poursuivre son activité tout en restant chez soi et protégé des possibles contaminations.

Certains n'aiment pas être éloignés de leurs bureaux mais d'autres découvrent un nouveau rythme de travail, bien moins stressant. De nombreux salariés apprécient ce nouveau mode de vie qui leur permet d'être plus efficace mais aussi de passer plus de temps avec leur famille en évitant le temps passé dans d'interminables réunions, dans les bouchons ou dans les transports.

Seulement travailler à distance exige une certaine qualité d'équipement. Bien souvent les salariés concernés n'avaient à leur disposition qu'un ordinateur portable vieillissant et peu adapté aux nombreux logiciels professionnels exigés pour bien accomplir leurs tâches. Bureautique, visioconférence de plusieurs heures, logiciels de création vidéo ou photo, toutes ces applications demandent énormément de ressources. Un PC familial avec plusieurs années au compteur ne peuvent plus suivre la cadence.

Les Soldes 2021 sont la bonne occasion de faire l'acquisition d'un tout nouvel ordinateur, flambant neuf et aux composants de dernière génération pour télétravailler dans les meilleures conditions. Asus, HP ou encore Acer et Lenovo ont des gammes très fournies pour tous les types d'activité. Si votre travail consiste à utiliser les logiciels d'une suite bureautique, envoyer et recevoir des mails ou encore utiliser des services en ligne dans un navigateur, des petits modèles très performants pour ce type de tâches sont d'ors et déjà disponibles à un prix défiant toute concurrence.

A l'inverse si vos besoins professionnels sont bien plus costauds, et nécessitent de la puissance, une carte graphique solide et une autonomie d'une journée, des modèles plus adaptés sont aussi présents dans les rayons des différents e-commerçants. Et bien entendu grâce aux Soldes 2021, les prix de ces modèles, il faut le dire, souvent très chers fondent de plusieurs dizaines voire même centaines d'euros.

Pour bien travailler, un bon écran est indispensable. Etudier ou taper du texte sur celui de son ordinateur, notamment s'il agit d'un PC portable, peut vite devenir fatiguant avec une taille au minimum de 15 pouces. Il est aussi difficile, vu la taille de l'écran, d'ouvrir plusieurs fenêtres et de gagner ainsi du temps. Un moniteur LG, Samsung ou encore Asus peut résoudre ce problème, sans que vous ne dépensiez trop grâce aux Soldes 2021. Ces écrans d'une taille comprise entre 21 et 30 pouces vous font gagner en confort et évitent la fatigue oculaire.

Les accessoires sont tout aussi importants, et notamment le fameux couple clavier-souris. Pour aller plus vite dans ses différents dossiers, une souris précise qui régit au doigt et à l'oeil ainsi qu'un clavier à la fois agréable et robuste sont tout simplement indispensables. Les différents e-marchands l'ont bien compris et vous proposent depuis plusieurs semaines une large sélection d'accessoires pour votre ordinateur avec des rabais de plusieurs dizaines d'euros sur les modèles les plus haut de gamme.

Enfin, même si notre vie professionnelle se dématérialise de plus en plus, les imprimantes restent encore très importantes, notamment pour récupérer, signer et renvoyer des contrats ou des documents administratifs. C'est en même temps un appareil très utile à la maison pour imprimer les photos de vacances plus rapidement et se réaliser de magnifiques souvenirs en famille. Canon, Epson ou HP ont proposé leurs toutes dernières gammes ces derniers mois et évidemment ces produits sont déjà en promotion pour la plupart à l'occasion des Soldes 2021.

Où se rendre pour retrouver ces toutes dernières offres labellisées Soldes 2021 ? Amazon est une adresse tout simplement incontournable puisque le site propose des millions de références chaque jour et parmi elles l'ensemble des produits high-tech disponibles avec un large choix de PC portables, d'écrans et d'accessoires.

Cdiscount est également un site à ne pas oublier lors de vos recherches puisque la plateforme française s'est spécialisée dans le PC portable et les accessoires comme les souris ou les écrans. De nombreuses ristournes sont toujours disponibles aujourd'hui et le seront jusqu'à la fin des Soldes le 2 mars prochain.

Parmi les revendeurs historiques on peut citer Boulanger ou encore Fnac-Darty qui possèdent une solide expérience dans ce marché des ordinateurs portables mais aussi de nombreux points de vente physiques dans lesquels vous pouvez aller retirer votre commande quelques minutes seulement après l'avoir effectuée sur leurs sites. Cela vous évite d'avoir à attendre 24 à 48H pour la livraison.