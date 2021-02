Soldes Cdiscount : ces écouteurs OnePlus Buds Z sont à prix cassé

Concernant l'autonomie, OnePlus annonce 5 heures d'écoute sur une seule charge avec ses écouteurs. Couplés au boitier de recharge, les OnePlus Buds Z atteignent les 20 heures d'écoute pour une journée presque ininterrompue de musique. Ce boitier de rangement est de plus très léger et compact et peut être glissé dans une poche facilement.