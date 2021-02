Soldes : le TOP des promos high-tech chez Amazon ce lundi

Décidément, cette édition 2021 des Soldes d'hiver n'aura été en rien une édition classique. Après un lancement initialement prévu au début du mois de janvier comme chaque année, et finalement repoussé au 20 janvier, c'est désormais la date de fin des Soldes qui est repoussée.

Face à la situation sanitaire actuelle, un grand nombre de commerces a été fortement touché avec des ventes en berne bien en deçà du niveau enregistré chaque année. Certaines se plaignent d'avoir encore en stock de nombreux articles soldés et toujours invendus. Le gouvernement a donc pris la décision exceptionnelle de rallonger cette période des Soldes d'hiver 2021 en repoussant leur fin au 2 mars prochain. Si cette décision a pour but de venir en aide aux commerces traditionnels, le site de vente en ligne vont également profiter de cette période de Soldes plus longue. Une véritable aubaine pour les plus grands sites e-commerce comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac-Darty qui, contrairement aux commerces classiques, ont vu leur vente fortement progresser. L'application du couvre-feu dès 18h est l'une des principales causes qui a fortement incité les consommateurs à se tourner davantage vers les achats en ligne.

Mais après plus d'un mois de Soldes on peut se demander ce qu'il reste des vraies promotions ? Bonne nouvelle, face à la décision du gouvernement, les grands noms du e-commerce français se sont adaptés pour continuer à proposer de nouvelles promotions sur tout le high-tech. Bien entendu, les pourcentages de réduction ne seront pas forcément plus importants, mais de belles surprises devraient apparaître en ligne jusqu'au 2 mars. Quoiqu'il en soit, Clubic Bons Plans s'adapte aussi à cette décision de prolonger les Soldes. Nous vous partagerons donc jusqu'à la dernière minute les meilleures offres des Soldes 2021.