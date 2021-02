Soldes Amazon : les offres high-tech immanquables de ce jeudi

Chaque année c'est la même question qui nous est posée : où se rendre pour faire le plus d'économies possible ?

Evidemment chaque site web a ses avantages et chacun vous propose des promotions ciblées sur des produits très précis. Comme on ferait une revue de presse pour bien s'informer, il est indispensable de consulter l'ensemble des sites marchands pour découvrir l'ensemble des offres disponibles.

Pourtant les différentes plateformes ont toutes leurs petits secrets pour vous proposer des prix encore plus agressifs que ses concurrents ou un nombre de références plus important que ses petits camarades.

En premier lieu la destination incontournable pour des Soldes high-tech réussies est sans conteste Amazon. Le site américain possède tout simplement le plus large catalogue de produits high-tech, et probablement de produits tout court. On peut y retrouver absolument tout ce que l'on souhaite avec des gammes de smartphones, des dizaines de PC portables adaptés à tous les besoins mais aussi un large choix concernant les casques et écouteurs audio. Des plus grandes marques aux constructeurs plus méconnus, Amazon a de quoi satisfaire tout à chacun. Et évidemment le revendeur en ligne va mettre en avant la profondeur de son catalogue pour proposer des dizaines et des dizaines d'offres exceptionnelles chaque jour.

Cdiscount n'est pas en reste avec lui aussi un large choix de produits high-tech. C'est peut-être l'un des catalogues les plus complets disponibles en France avec là encore des appareils vendus en direct par le site mais aussi la possibilité pour de nombreux constructeurs d'utiliser la place de marché et d'utiliser les outils du site pour vendre plus facilement leurs produits aux clients. Le marchand, fort de sa puissance, peut proposer en outre des rabais très importants sur de nombreux produits et notamment lors des périodes de Soldes.

Fnac-Darty ou Boulanger sont des enseignes qui font partie de notre vie quotidienne. Il est quasi certain que vous êtes passés au moins une fois dans l'un de leurs points de vente pour acheter un nouvel appareil électroménager ou une solution high-tech. Les deux groupes sont aussi très présents sur le web et vous proposent dès à présent des remises conséquentes sur un large choix de TV connectées. C'est le métier historique de ces deux enseignes et leurs experts ont établi des liens étroits avec les différents constructeurs pour vous proposer un très grand choix de modèles au meilleur prix, avec des réductions tonitruantes à découvrir durant les Soldes. Et en plus la livraison à votre domicile et l'installation sont offerts pour toute commande, pour encore plus de simplicité. Les deux groupes sont également à la pointe sur l'univers audio avec une ribambelle de casques, d'écouteurs ou encore d'enceintes pour vous permettre d'écouter votre musique dans les moindres détails et avec le plus nuances possibles. Enfin les objets connectés sont également très bien mis en avant par Fnac-Darty et Boulanger avec un grand nombre d'enceintes connectées, d'ampoules tout aussi connectées et d'aspirateurs robot.

RueduCommerce sera quant à lui à surveiller en ce qui concerne les équipements et les accessoires informatiques. Depuis plusieurs années le site s'est spécialisé dans la fourniture de cartes graphiques, de processeurs mais aussi de disques durs ou encore de moniteurs dernier cri. C'est sur ces produits et bien plus encore que RueduCommerce va mettre le paquet avec des remises très importantes durant ces deux dernières semaines de Soldes.

Rakuten pour finir est plus généraliste mais a un atout par rapport à ses concurrents : ses fameux codes promo. En plus de réductions importantes sur un certain nombre de produits high-tech le revendeur vous offre très régulièrement quelques euros supplémentaires de remise à déduire immédiatement du montant de votre commande. Nous vous communiquerons évidemment les différents codes à saisir pour bénéficier des meilleurs prix sur le site durant cette période de Soldes qui se poursuit quelques jours encore.