Soldes Amazon : les meilleurs offres high-tech à saisir ce mercredi

Si l'on parle beaucoup de produits durant la période de Soldes, il y a aussi un bon paquet de services disponibles à tout petit prix et parmi eux comment ne pas évoquer les forfaits mobiles.

Les opérateurs français se sont livrés ces dernières années une véritable guerre des prix qui a vu le prix moyen de l'abonnement être divisé par plus deux. Tant mieux pour le consommateur qui n'en a jamais eu autant pour un prix aussi bas.

Pourtant ces derniers mois les opérateurs mobiles semblaient s'être calmés sur les promotions et si des offres ponctuelles existaient bel et bien, leurs prix étaient légèrement plus hauts que ceux pratiqués autrefois.

Les Soldes 2021 sont venus remettre un peu de concurrence dans tout ça et l'on retrouve une nouvelle fois de nombreux abonnements à prix cassés, gorgés de gigaoctets de données mobiles pour communiquer en toute liberté.

Si ces quelques euros de réduction par mois par rapport à votre actuel forfait mobile peuvent vous paraitre trop faibles pour changer d'opérateur, imaginez plutôt l'économie réalisée sur une année ou même cinq ans. Et maintenant ajoutez les forfaits de toute la famille et refaites votre calcul. Au final ce sont plusieurs centaines d'euros que vous pouvez gagner en simplement quelques minutes et autant de clics à réaliser pour souscrire à votre nouveau forfait.

C'est d'ailleurs l'une des constatations des opérateurs qui ont changé de braquet ces derniers mois. Les enveloppes de données mobiles restent très généreuses mais moins qu'auparavant, puisque de toute manière un nombre quasi nul de clients utilisent l'intégralité de leur enveloppe chaque mois. Cela permet ainsi de faire baisser les prix et de redonner du pouvoir d'achat aux utilisateurs, le vrai nerf de la guerre, particulièrement en ces temps de crise économique.

C'est le cas avec le forfait RED by SFR à seulement 5€/mois pour 5 Go de données mobiles. L'enveloppe parait très contenue par rapport à d'autres offres mais pour bon nombre de clients, qui se servent de leurs smartphones pour consulter leurs mails ou leurs réseaux sociaux en mobilité, cela suffit amplement et cela leur permet de gagner plus d'une dizaine d'euros par mois sur leur budget. D'autant plus que dans le même temps les appels et SMS restent eux illimités pour appeler ses proches en toute liberté.

B&You propose le même type d'offre à 4,99€/mois pour là encore 5 Go de données mobiles à utiliser. Les appels et SMS sont toujours illimités et vous bénéficiez également de 5 Go de données à utiliser dans les différentes destinations européennes et dans les DOM. De quoi ne jamais être déconnecté lorsque vous voyagez en profitant des meilleurs réseaux disponibles dans les pays de l'Union européenne et continuer à discuter par messagerie instantanée, visionner des séries et des films sur les plateformes de streaming ou trouver son chemin avec une application de navigation, le tout sans dépenser plus de 5€. Une affaire à ne pas rater puisque cette offre sera terminée le 18 février prochain. Il n'y a plus une seconde à perdre !