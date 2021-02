Soldes Amazon et Cdiscount : les promotions immanquables à saisir ce lundi

Face à ce nouveau rebondissement, il est légitime de se demander comment les e-commerçants vont réagir suite à cette décision de prolonger les Soldes jusqu'au 2 mars prochain. Depuis le 16 janvier, les démarques se sont enchaînées, affichant chaque semaine des promotions toujours plus fortes jusqu'à cette ultime 4ème et dernière démarque. Une surenchère des promotions dont le calendrier se voit bouleversé avec ces 15 journées supplémentaires de Soldes.

A première vue, cette décision de repousser la date de fin des Soldes ne devrait pas changer énormément de choses du côté des e-commerçants. D'un point de vue marketing, on ne sait pas encore si les sites de vente en ligne vont parler d'une 5 ème démarque, mais ce qui est sur, c'est qu'ils devraient continuer à proposer chaque jour de vraies bonnes affaires dans le cadre des Soldes. A ce sujet, vous pourrez encore et toujours compter sur la team Clubic Bons Plans pour vous partager les meilleures offres jusqu'à la fin des Soldes.

Du côté des promotions, difficile aussi d'y voir clair tant que nous ne serons pas entré dans cette nouvelle période de Soldes. Certains sites affichent déjà des promotions entre moins 50% et moins 70%, atteignant parfois même les moins 80%. Il semble difficile d'imaginer des pourcentages de réduction toujours plus forts et l'apparition de nouvelles offres promotionnelles, notamment sur des produits high-tech et des marques très recherchés, d'autant que les ruptures de stock sont déjà légion. Les réponses ne tarderont pas à se faire dès lors que les e-commerçants auront ajusté leur planning des promotions en tenant compte de cette nouvelle date de fin.