Cet écran PC AOC est vraiment pas cher avec un code chez Cdiscount pour les Soldes

L'AOC 24B2XHM2 optimise ses mensurations afin de réduire la place prise. Ses bords sont fins et sa profondeur est aussi limitée que possible. Le pied, lui, se veut plat et minimaliste afin que l'on puisse y disposer de petits objets.

Cet écran peut être connecté en VGA ou en HDMI, et il comporte une prise casque. A l'intérieur, les technologies de réduction de la lumière bleue et Flicker Free améliorent le confort visuel et luttent contre la fatigue oculaire.