Soldes Rakuten : ce processeur Intel i7 10700k est vraiment pas cher

Le processeur Intel i7 10700k possède une fréquence de 3,8 GHz mais profite également la technologie Intel Turbo Boost permettant d'augmenter la fréquence à 5,1 GHz pour les taches les plus lourdes, exigeant le plus de puissance de calcul comme la création graphique ou les logiciels spécialisés. Vous profitez ainsi des meilleures performances offertes pour un PC grand public et ce pour de nombreuses années. Plus qu'un achat, un vrai investissement sur le long terme.

Ce modèle 8 coeurs intègre également 16 Mo de mémoire cache qui propose un fonctionnement rationalisé très utile notamment pour les jeux vidéo. Son bus Intel QPI a été lui travaillé pour offrir les meilleurs débits et une latence minimale, quelque soit le ou les logiciels ouverts sur votre machine.

Autre avantage de ce processeur Intel Core i7 par rapport aux autres puces : la technologie Hyper-Threading qui renforce le rendement de traitement pour les logiciels. Ce dispositif permet une gestion jusqu'à huit flux d'instruction en parallèle.