Soldes : l'excellent OnePlus 8T est encore moins cher durant les Soldes

Fidèle à ses habitudes, OnePlus a sorti vers la fin de l'année 2020 un nouveau mobile, le OnePlus 8T qui améliore chaque aspect du précédent modèle à commencer par son design, toujours aussi élégant, et son écran de 6,55 pouces à fréquence de rafraichissement 120 Hz. Cette dernière caractéristique vous permet de profiter d'une plus grande fluidité dans les interfaces mais également dans les applications et jeux compatibles.

OnePlus a également intégré un Qualcomm Snapdragon 865, qui offre de très solides performances au quotidien mais également une compatibilité avec les réseaux 5G. Une fois les antennes installées près de votre lieu de résidence vous profiterez de débits internet bien plus importants et de téléchargements en quelques secondes seulement.

Pour la partie photo OnePlus propose un excellent quadruple capteur photo intégrant un objectif principal 48 mégapixels, un ultra grand-angle, un capteur macro pour la photo de proximité et enfin un capteur monochrome pour la photo en noir et blanc. A l'avant on retrouve un capteur 16 mégapixels et l'ajout de l'inévitable mode portrait pour des selfies bénéficiant d'un flou d'arrière plan très esthétique.