Soldes 2ème démarque : le deuxième Google Nest Audio à -50% chez Darty

La Google Nest Audio est avant tout une enceinte de grande qualité pour diffuser de la musique dans votre pièce à vivre. Pour ce nouveau modèle, Google a revu la conception de son appareil avec un haut-parleur plus grand qui offre à la fois plus de puissance mais aussi plus d'amplitude à chaque titre.

Le système audio est dissimule dans un appareil extrêmement sobre et recouvert d'un tissu maillé du plus bel effet qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. Aucun bouton n'est présent à la surface, les trois seules commandes sont tactiles et situées sur le dessus de l'appareil. A l'avant un indicateur visuel indique lorsque Google Assistant écoute et recherche la bonne réponse à vos questions.

L'intelligence artificielle de Google vous permet évidemment d'écouter de la musique depuis n'importe quelle plateforme de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music. Vous pouvez aussi lancer votre station de radio préférée d'une simple commande vocale.