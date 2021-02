Soldes OPPO : deux promotions immanquables sur Reno4 Pro et Reno4 Z

Lorsque l'on regarde l'OPPO Reno4 Pro de plus près, on se rend rapidement compte que le constructeur chinois n'a pas fait les choses à moitié. Son design épuré et son écran AMOLED de 6,5 pouces viennent rapidement nous confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un smartphone très bien conçu, aux finitions irréprochables.

Embarquant le processeur Qualcomm® Snapdragon™ 765G doté de 8 cœurs, le smartphone développe une puissance largement suffisante pour gérer sans soucis les multiples applications disponibles sur le Google Play Store. Couplé à 12 Go de mémoire RAM, l'OPPO Reno4 Pro se montre très à l'aise et reste fluide face à tout type de tâches ou d'applications, même les plus gourmandes !

Cerise sur le gâteau, l'OPPO Reno4 Pro intègre un modem 5G de dernière génération vous permettant de naviguer sur le Web via votre smartphone à des vitesses comparables à celle de la fibre. Vous pourrez ainsi visionner des vidéos, vos séries et films en très haute qualité, sans vous soucier de la rapidité de la connexion.

Et si vous souhaitez télécharger votre série préférée, l'OPPO Reno4 Pro dispose de 256 Go de stockage. Celle-ci vous permettra de conserver un grand nombre de photos ou de vidéos.

Pour en finir sur la fiche technique, notez que ce smartphone OPPO fonctionne avec le système d'exploitation ColorOS 7.2, un OS très performant basé sur Android 10.