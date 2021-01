Soldes 2ème démarque : le meilleur des bons plans chez Amazon et Cdiscount

On l'attendait, on l'espérait, elle est enfin arrivée. La deuxième démarque est enfin arrivée et avec elle des remises encore plus fortes que lors des tout premiers jours de Soldes.

Les catégories de produits high-tech les plus populaires, les articles les plus demandés par les différents consommateurs sont de retour avec des prix encore plus bas et des dizaines d'euros d'économies en plus. C'est décidément le bon moment pour faire son shopping et profiter des meilleures bonnes affaires.

Parmi ces différents produits en Soldes qui vont bénéficier de réductions supplémentaire, les smartphones vont se tailler une nouvelle fois la part du lion. Que ce soit les nombreux modèles Xiaomi, la gamme Galaxy de Samsung mais aussi des appareils plus orientés gaming signés Asus ou encore les fameux iPhone d'Apple, il y en a pour tous les gouts et pour tous les usages.

On pense évidemment aux smartphones d'entrée de gamme, qui au delà de leurs prix déjà très bas, proposent une fiche technique de plus en plus impressionnante avec des capteurs photo de haute qualité, des performances tout à fait satisfaisantes pour les usages courants et des designs de plus en plus premium, qui font la part belle aux matériaux luxueux et aux formes très contemporaines.

Plus chers, les smartphones de milieu et haut de gamme surpassent désormais bon nombre d'ordinateurs sur un grand nombre de points, à commencer par la puissance des processeurs, toujours plus impressionnante. Rajoutez la connexion 4G et 5G pour de plus en plus de modèles ainsi qu'une autonomie dépassant la journée et vous obtenez des appareils absolument indispensables dans votre vie quotidienne. Si vous pouviez gagner de l'argent sur votre commande lors de la deuxième démarque, pourquoi se priver ?

Autre secteur high-tech qui ne résiste pas à ce vent de remises et de promotions, l'audio avec des promotions toujours plus impressionnantes sur les enceintes Bluetooth mais aussi sur les casques et écouteurs. Apple AirPods, Bose Headphones 700 ou encore Sony XM4, tous ces appareils de très grande qualité vous permettent de profiter de votre musique à l'extérieur et dans les meilleures conditions grâce notamment à la réduction de bruit active, une isolation passive renforcée ou encore des haut-parleurs puissants pour un son ample et richement détaillé.

Les PC portables sont aussi à la fête durant cette deuxième démarque et vous avez une nouvelle occasion de changer votre appareil et de le remplacer par une machine plus fine, plus légère mais aussi plus puissante. Microsoft, HP, Acer ou Asus vous proposent de nouvelles références qui vous permettent de vous divertir, de rester en contact avec vos proches mais aussi de télétravailler seul ou en équipe depuis votre habitation. Le PC portable est un appareil incontournable en ces temps de pandémie et nous ne sommes pas à l'abri d'une troisième période de confinement dans les prochaines semaines. Même si nous préférions éviter cela, il est préférable dans le doute de s'équiper dès à présent. Et de toute manière, un bon PC portable est utile chaque jour de l'année, pour un nombre incalculable de tâches.