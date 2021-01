Le Samsung Galaxy A42 5G disponible à moins de 350€ pour les Soldes

Le Galaxy A42, peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ce modèle jusqu'à présent. C'est bien normal puisque Samsung ne l'a présenté qu'en novembre dernier, à quelques semaines seulement des fêtes de fin d'année.

Et pourtant ce mobile est un appareil très complet avec pour commence son large écran Super AMOLED de 6,6 pouces, vous proposant des contrastes infinis et une excellente luminosité. Il dispose également de 128 Go de stockage pour ne pas être limité dans vos téléchargements et dans le nombre d'applications installées.

Evidemment le clou du spectacle reste la compatibilité 5G de l'appareil. Si le déploiement des antennes reste un sujet sensible en France, le réseau de nouvelle génération commence à montrer le bout de son nez. En faisant l'acquisition du Galaxy A42, vous serez prêts dés l'arrivée des antennes dans votre région à profiter des débits améliorés et d'une vitesse spectaculaire lors de vos téléchargements.