Soldes : sorti en avril dernier, l'iPhone SE 64 Go est encore moins cher aujourd'hui

Voici l'iPhone SE version 2020 et son format ultra compact. L'écran est donc logiquement de petite taille avec une diagonale de 4,7 pouces pour une définition de 1334 x 750 pixels. L'affichage demeure de qualité même sur une surface aussi réduite. À l'intérieur du smartphone, nous retrouvons un processeur A13 Bionic d'Apple, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (non extensible).

Cet iPhone est très performant au moment de gérer le multitâche ou de lancer des jeux vidéo gourmands en ressources. Il assure à tous les niveaux et les deux haut-parleurs embarqués délivrent même un son stéréo équilibré.