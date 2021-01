Soldes Cdiscount : l'imprimante HP DeskJet 2710 à prix bradé

Pour vous simplifier la tâche, HP vous donne la possibilité d'imprimer de plusieurs manières. Cela peut être en connectant un appareil en USB ou bien en passant en mode sans-fil via le Bluetooth ou une connexion Wi-Fi. C'est par ce biais, et après avoir téléchargé l'application HP Smart, que vous pourrez imprimer et numériser des documents depuis un smartphone ou une tablette tactile. La connexion restera fiable et permettra aux impressions de se faire en haute qualité.