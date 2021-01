Soldes : cette écran PC Xiaomi Mi Monitor 24 pouces tombe sous les 100€

Nous sommes une fois de plus chez Darty pour découvrir cette bonne affaire valable pour toute la durée de Soldes d'hiver. Pour vous faciliter la tâche, la livraison à domicile est offerte ou bien vous pourrez récupérer le colis directement en magasin sans frais supplémentaires. Les adhérents Darty+ (30 jours gratuits puis 49€/an) bénéficieront de quelques avantages en plus. Vous aurez 15 jours pour changer d'avis et la garantie est valable pendant deux ans.

Cet écran Xiaomi Mi Monitor est équipé d'une dalle 23,8 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Le taux de rafraichissement à 60 Hz est présent, le temps de réponse atteint 6 ms et la luminosité 250 cd/m². Ces caractéristiques sont idéales pour travailler, regarder des films en Blu-ray ou même jouer. La réactivité de l'image sera toujours de mise !

Pour corriger les imperfections comme le scintillement à l'écran, ce modèle embarque la technologie Flicker-Free. De plus, le mode Low Blue viendra réduire la lumière bleue pour éviter la fatigue oculaire dans un environnement sombre.