Soldes : tout juste dévoilé, le Realme 7 5G est déjà à prix cassé (vente flash)

Récemment arrivé sur le marché, le dernier Realme en date est en promotion chez AliExpress durant les Soldes. Avant de passer à la caisse, sélectionnez les cases "6GB 128GB Standard" et l'expédition depuis la France. La livraison à domicile sera alors gratuite et effectuée dans les 5 jours. Utilisez également le code suivant pour appliquer une remise de -15€ et ainsi afficher le prix final à 211,85€ : REAL5G15. Un remboursement intégral peut être demandé lors des 15 premiers jours et la garantie est valable pendant deux ans.

Ce Realme 7 est pourvu d'un écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage grimpant jusqu'à 120 Hz. De quoi garantir une fluidité parfaite. Le processeur Dimensity 800U de Mediatek à 2,4 GHz est de la partie pour permettre une compatibilité avec la fameuse 5G. Comptez aussi sur 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD).

Le smartphone délivrera de très bonnes performances sur toutes les applications classiques ainsi que sur les jeux vidéo.