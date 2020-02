Soldes Fnac : Enceinte JBL Flip 4 à -20%

Un excellent rapport qualité-prix

12 heures d'autonomie et une qualité audio irréprochable

L' enceinte JBL Flip 4 bénéficie donc en ce moment d'une belle remise de -20 % et passe ainsi à 79,99 € au lieu de 99,99 €, ce qui lui permet d'atteindre un rapport qualité-prix extrêmement convaincant. Grâce à ce superbe appareil audio qui fonctionne en bluetooth, vous pourrez écouter votre musique partout, dedans comme dehors et par tous les temps. La Flip 4 de chez JBL possède en effet une bonne étanchéité (elle répond à la norme IPX7) et peut ainsi passer du temps sous la pluie sans risquer de tomber en panne.Si vous êtes l'heureux propriétaire de la carte + Fnac, vous recevrez votre enceinte portable sans avoir à payer de frais de port. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tester ce service gratuitement pendant 30 jours ou régler les frais de livraison : ils s'élèvent à 9,99 € pour cet article. Bien entendu, vous pouvez également choisir de retirer votre achat en magasin, vous n'aurez alors rien à débourser en plus.La JBL Flip 4 est un appareil ultra moderne et très pratique au quotidien. Cette enceinte offre un son stéréo d'une excellente qualité et d'une puissance réellement impressionnante pour sa petite taille. Elle affiche en effet un format compact de 175 mm x 70 mm x 68 mm et pèse seulement 515 g. Avec sa batterie d'une capacité de 3 000 mAh, vous pourrez profiter de votre musique et de vos podcasts préférés non stop pendant 12 heures. Pour recharger complètement la batterie de l'enceinte, seulement 3h30 seront nécessaires.Pour parfaire le tableau, l'appareil est équipé d'une technologie de réduction de bruit qui vous permet de bénéficier d'un son idéal aussi lorsque vous répondez au téléphone. Déclinée en de nombreux coloris, c'est en noir, sa version la plus sobre et la plus chic, que l'enceinte JBL est aujourd'hui proposée en promo à -20 % sur la Fnac.Ne ratez pas une des dernières meilleures affaires de ces soldes d'hiver et rendez-vous vite sur le site de la Fnac !