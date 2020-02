Soldes Amazon: T'NB Elyte Pack Gaming 4 en 1 à moins de 30€

L'équipement nécessaire pour jouer

Des bonus qui font plaisir

Nous devons cette offre extrêmement intéressante au géant américain Amazon. Attention car il ne reste plus que quelques exemplaires en stock au moment où nous écrivons ces lignes. La livraison est toujours assurée gratuitement par le site si vous résidez en France métropolitaine. Aussi, si vous souhaitez recevoir la commande chez vous sous un jour ouvré, n'oubliez pas d'activer votre essai Amazon Prime. Il vous donne accès au service pendant 30 jours puis vous pourrez payer si vous le souhaitez les 49€ demandés pour un abonnement d'un an. Le constructeur propose une garantie valable pendant 2 ans.Ce pack Gaming 4 en 1 créé par T'NB renferme plusieurs périphériques pour votre ordinateur. Plus exactement, il embarque un clavier, un casque-micro, une souris et son tapis souple. Évoquons tout d'abord le clavier équipé de 10 touches raccourcis multimédia et 4 touches directionnelles. Ces boutons sont colorés afin d'être repérés plus facilement. De son côté, la souris Rage V2 possède 6 boutons dont un DPI 4 vitesses. Il s'agit d'un modèle filaire doté d'un cordon en nylon de 1,80 mètre.Avec le clavier et la souris évoqués précédemment, vous avez déjà le minimum syndical pour jouer. La bonne nouvelle, c'est que ce pack mettra à votre disposition 2 autres éléments pour améliorer durablement l'expérience de jeu. Un indispensable tapis de souris est donc de la partie. Ce dernier saura se montrer très souple. Enfin, un casque gaming vient clôturer la marche. Il possède un micro qui vous permettra de discuter avec vos amis en plein jeu. Il est livré avec un câble USB, 2 prises jack 3,5 mm et un câble en nylon de 2,2 mètres. Tous ces accessoires fonctionnent aussi bien sur PC que sur Mac.Ce pack vous permettra de réaliser tous vos achats en une seule fois. Vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour jouer dans de bonnes conditions. Nous vous invitons à foncer sur cette promotion avant qu'elle ne disparaisse.