Soldes Fnac: Offrez un appareil photo Fujifilm Instax Mini 9 à moins de 60€ pour la St Valentin

Soldes Fnac : le Fujifilm Instax Mini 9 sous la barre des 60 euros

Un appareil super pratique

En ce début de semaine, la Team Clubic Bons Plans vous invite à vous rendre sur le site de la Fnac afin d'acquérir le Fujifilm Instax Mini 9 sous la barre des 60 euros.Habituellement vendu à 79,99 euros, l'appareil photo instantané voit son prix baisser à exactement 59,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 20 euros (soit 25% de la part de l'enseigne).Pour éviter des éventuels frais de port supplémentaires, il est vivement conseillé de retirer gratuitement le produit en magasin Fnac.Avec l'Instax Mini 9, Fujifilm vous fait redécouvrir la photo. Cet appareil est doté d'une impression instantanée pour obtenir des tirages sur papier argentique quelques instants seulement après la prise de vue.Disponible dans un coloris bleu givré, l'Instax Mini 9 détecte automatiquement la meilleure luminosité pour la prise de vue et vous indique le réglage le plus approprié avec l'aide du témoin lumineux sur le cadran. Le boîtier comporte 2 piles LR06 et la mise en veille se fait en 5 minutes.Enfin, le produit est fourni avec une dragonne, des stickers, une lentille macro et une notice d'utilisation.