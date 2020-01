TV LED JVC à moins de 400€ pendant les soldes immanquables Darty

Un téléviseur qui ne lésine pas sur la taille d'écran

Une expérience proche du cinéma à tout petit prix

Le téléviseur JVC LT-58HV92 impressionne tout d'abord par la taille de son écran. 58 pouces, soit une diagonale d'image de 146 cm qui vous offre une immersion sans précédent dans vos films et vos séries. Ne regardez plus vos programmes sur le minuscule écran de votre smartphone et profitez d'un grand spectacle dans votre salon. Cette dalle est compatible 4K et HDR , ce qui vous permet pour les programmes compatibles sur les services de streaming mais aussi pour les Blu-Ray UHD de profiter d'une image précise, avec un nombre incroyable de détails retranscrits à l'écran et d'une excellente gestion de la luminosité et de la colorimétrie.Le téléviseur est également compatible Dolby Vision, l'une des normes les plus exigeantes en matière d'image. La société américaine propose son propre standard HDR, avec un matériel utilisé sur le tournage et lors de la post-production pour respecter à la lettre la vision du réalisateur et du directeur de la photographie. Vous avez accès à l'image la plus précise et la fidèle possible, plus encore qu'en salle de cinéma.Enfin pour bénéficier de tous vos contenus, même en local, JVC a intégré à son appareil plusieurs ports USB pour connecter une clé ou un disque dur, mais également 3 ports HDMI pour y relier toutes vos sources comme une console de jeu ou un boitier TV.Le téléviseur JVC LT-58HV92 est proposé par Darty lors de ces Soldes 2020 à un prix très bas de 399€. Si vous commandez sur le site, la livraison vous est également offerte pour plus de tranquillité !