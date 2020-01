Casque Audio Bluetooth Sennheiser HD à 94,99 € au lieu de 199€ pendant les soldes Amazon

Un bonheur pour vos oreilles et votre budget

Conçu pour durer

C'est une fois encore Amazon qui se charge de cette réduction de plus de 100€. L'e-commerçant américain est toujours le premier à proposer la livraison gratuite à domicile. Récupérer la commande à un point retrait se fera également sans frais supplémentaires. La garantie est valable pendant deux ans sur ce produit. Aussi, vous pouvez souscrire à une assurance complémentaire contre les dommages accidentels pendant deux ans pour 19,49€. Bien entendu, il s'agit d'une option non obligatoire. Maintenant, passons aux caractéristiques du casque audio.Voici le Sennheiser HD 4.50 Special Edition qui embarque les technologies Bluetooth 4.0 et aptX pour assurer une qualité sonore sans fil irréprochable. Vous pourrez le connecter directement à n'importe quel smartphone, tablette tactile, téléviseur ou même ordinateur sans la moindre difficulté. Autre bon point, la fonctionnalité de suppression active du bruit Noise Gard viendra réduire les sons parasites de l'environnement qui vous entoure. L'expérience d'écoute en sera nettement plus agréable et bien plus immersive.Les qualités de ce casque Sennheiser sont nombreuses. Il bénéficie par exemple de commandes intuitives qui vous permettront de changer de morceau ou même de prendre un appel. Car oui, une fois connecté à votre mobile et grâce au microphone intégré, ce modèle vous servira aussi à téléphoner. La batterie offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 19 heures avec toutes les fonctionnalités citées précédemment activées. Si vous souhaitez épargner la batterie, vous pourrez utiliser le câble inclus pour passer en filaire. Enfin, ses grands coussinets circulaires offrent un confort optimal et vous aurez la possibilité de transporter facilement ce casque grâce à l'étui de protection fourni.Ce casque audio Sennheiser HD 4.50 Special Edition possède tous les éléments que nous attendons de trouver sur un tel périphérique en 2020. C'est un modèle fiable, solide, endurant et qui délivre un son incroyable. Foncez !