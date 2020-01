Soldes Cdiscount : SSD interne WD Green 480 Go en promo à moins de 60€

Un disque performant pour stocker toutes vos données

Un composant fiable et protégé contre les chocs

Le stockage est une véritable corvée à gérer chaque jour. Avec l'augmentation des débits Internet et du poids des fichiers multimédia, les quelques dizaines de Go offerts gracieusement par les différents constructeurs lors de l'achat de notre ordinateur ne suffisent pas à conserver l'ensemble de nos fichiers, nous obligeant à passer par des abonnements cloud ou à l'achat de disques durs externes.Avec le SSD WD Green, vous pouvez enfin redonner à votre machine le stockage qu'elle mérite. Le constructeur vous propose un composant à installer dans votre ordinateur qui contient 480 Go d'espace disque disponible. En quelques minutes d'installation, vous pouvez enfin récupérer tous vos fichiers, vos pièces jointes et de plus un PC possédant plus d'espace vide offre également de meilleures performances. Un avantage pour une utilisation fluide de votre machine chaque jour.Le composant offre d'excellents débits pour transférer rapidement vos fichiers avec une vitesse jusqu'à 540 Mo/s. Vous accédez plus rapidement à votre photothèque, vos applications se lancent en deux temps trois mouvements et vous n'avez plus à attendre de longues minutes avant de jouer ou de travailler.Enfin WD assure que son disque SSD a été conçu avec la fiabilité en tête et est très résistant à la fois aux chocs mais également aux secousses et aux chutes accidentelles. Vos données sont préservées en permanence, même lors d'un transport un peu chahuté.Le disque SSD WD Green 480 Go est disponible dès à présent chez Cdiscount et à l'occasion des Soldes 2020 le marchand en ligne vous propose une remise de 35% sur le composant soit un prix final de 54,99€. C'est le moment pour craquer !