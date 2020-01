TOP 5 des meilleures promos pendant les Soldes Amazon

Des offres exceptionnelles pour améliorer votre vie numérique sans vous ruiner

Les cinq promotions exceptionnelles à ne pas rater chez Amazon durant les Soldes 2020

Un bon équipement high-tech c'est bien mais avec des accessoires adaptés c'est encore mieux. Pour ces Soldes d'hiver 2020, Amazon vous propose de nombreuses offres sur des produits aussi divers que des batteries externes, des caméras ou encore des écouteurs. Car la high-tech n'est plus réservée au bureau ou à la productivité. Elle se porte ou vous accompagne au quotidien pour vous apporter à la fois plus de services durant votre journée mais aussi plus de sécurité.Amazon est un catalogue immense qui peut être particulièrement intimidant si vous ne savez pas quoi chercher. Heureusement pour vous notre équipe de choc a passé plusieurs jours sur Amazon pour vous proposer une sélection resserrée dédiée aux cinq meilleures promotions disponibles aujourd'hui sur ce type de produits.On commence tout d'abord pas une souris mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du modèle Corsair M65. Cet accessoire est parfaitement adapté aux joueurs, avec une haute précision de 18 000 dpi. Elle possède également un système de personnalisation du poids, vous permettant de la lester ou non afin de s'adapter à vos habitudes de jeu et à votre prise en main. Sa structure en aluminium lui offre en outre une solidité à toute épreuve lors de vos sessions.L'accessoire, de très belle facture, est disponible à un prix de 59,99€ et livré chez vous en 24H.On continue cette sélection avec la batterie externe Ekrist. Qui n'a jamais connu la mésaventure de voir son smartphone à plat alors que l'on a cruellement besoin de contacter un proche ou de saisir un itinéraire GPS ? Avec cet accessoire, plus besoin de se poser la question de la batterie restante sur votre téléphone.La batterie possède une capacité énorme de 26 800 mAh, et peut recharger plusieurs fois votre smartphone en mobilité. Une diode colorée vous indique en permanence le niveau de batterie restant afin d'anticiper la recharge de l'accessoire à tout moment. Son poids de seulement 350 grammes lui permet de se glisser dans votre sac sans vous alourdir.La batterie Ekrist est un accessoire indispensable de votre quotidien et elle ne coute actuellement que 22,05€.On passe à la domotique avec la caméra de surveillance Wi-Fi ieGeek. Cet accessoire permet de surveiller votre maison lorsque vous n'êtes pas chez vous. Elle offre une résolution Full HD pour des images de grande qualité et très détaillée, de jour comme de nuit avec son mode vision nocturne.La caméra possède un support de fixation et peut être installée en extérieur pour surveiller les abords de votre maison ou votre jardin. Un capteur de mouvements vous avertit en temps réel dès que quelqu'un se présente devant votre porte ou s'introduit chez vous.Cette solution de sécurité est aussi performante qu'abordable avec un prix de seulement 54,99€.Un peu de bon son pour vos trajets quotidiens ? C'est ce que vous proposent ces écouteurs Bluetooth IPX7, étanches à l'eau et résistants à la transpiration pour vous permettre de faire du sport tout en écoutant vos playlists les plus motivantes. Ces écouteurs sont entièrement sans fil et s'appairent en quelques secondes à votre smartphone.Ils intègrent une puce Bluetooth 5.0, assurant une meilleure connexion et la possibilité de délivrer du son haute fidélité. Leur boitier de charge possède une capacité de 3500 mAh et 160 heures d'autonomie au total, soit 40 charges au total des écouteurs.Les écouteurs sont disponibles au prix de 36,99€ et livrés directement par Amazon en 24H.Enfin notre sélection s'arrête chez Samsung et son disque SSD externe d'1 To. Le stockage est toujours un calvaire sur nos machines mais avec cet accessoire, vous pouvez déposer vos films, séries, documents et photos sans vous soucier de la place restante.Le SSD permet des vitesses de transfert remarquables jusqu'à 540 Mo/s, et son poids plume associé à son poids de seulement 51 grammes en fait un accessoire indispensable pour les professionnels en déplacement.Ce disque SSD externe 1 To Samsung est disponible à un tarif de 165,59€ pour une livraison le lendemain.Vous avez désormais en main les 5 meilleures offres d'aujourd'hui portant sur des accessoires utiles et de qualité. Ne ratez pas ces remises exceptionnelles, il sera bientôt trop tard pour en bénéficier !