Soldes Amazon : souris sans fil Logitech Lightspeed G603 à 35€ au lieu de 79,99€

Une souris rapide et abordable

Agréable à prendre en main

C'est Amazon qui se trouve à la tête de cette réduction. La livraison à domicile est gratuite si vous résidez en France métropolitaine. Vous pouvez aussi sélectionner un point de retrait pour récupérer votre commande. Via un abonnement Amazon Prime, il est parfaitement possible de recevoir le colis sous un jour ouvré. Pour cela, activez l'essai gratuit de 30 jours ou comptez 49€/an. Pour ce qui est de la garantie fabricant, elle est valable pendant deux ans. Il est déjà temps de passer aux performances de cette souris.Fabriqué par la marque Logitech, ce modèle est équipé d'un capteur optique HERO en plus de la technologie sans fil Lightspeed. Vous bénéficierez d'une expérience fluide et aussi fiable qu'avec une souris filaire . Mais ce n'est pas tout puisque le mode Hi permet de profiter d'un taux de rapport d'à peine 1ms et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 500 heures. C'est tout simplement idéal sur les jeux vidéo qui demandent un maximum de réactivité. Le Bluetooth permet aussi de contrôler plusieurs dispositifs facilement.L'ergonomie est également au rendez-vous puisque Logitech a conçu un exemplaire léger mais doté d'un bon équilibre. Vous profiterez d'un confort sans concessions même si vous jouez plusieurs heures sans vous arrêter. De plus, en passant par le logiciel d'assistance pour les jeux vidéo de Logitech, vous aurez la possibilité de configurer les six boutons programmables de la souris. Bref, tout le nécessaire est à votre disposition sur cet exemplaire.Avec cette souris sans fil Logitech Lightspeed G603, vous pourrez naviguer en toute simplicité sur internet comme sur vos jeux vidéo préférés. Ce périphérique s'adapte à tous les usages grâce à ses performances de haute volée. C'est la bonne affaire à saisir sans tarder !