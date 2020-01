Souris Logitech MX Master 2S à seulement 59,99€ au lieu de 109€ pendant les soldes Amazon

Soldes Amazon : la Logitech MX Master 2S à -45%

Compatible PC, Mac et iPad

Si vous n'avez pas encore profité des offres promotionnelles sur les souris sans fil à l'occasion des soldes d'hiver, alors ce bon plan va vous intéresser.Ainsi, la Logitech MX Master 2S est actuellement vendue à 59,99 euros au lieu de 109 euros ; soit une remise immédiate de 45% de la part du site marchand. Ne tardez pas trop si vous voulez profiter de cette bonne affaire !Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. En général, il faut compter 3 à 4 jours pour réceptionner la souris. Si vous voulez une livraison plus rapide, il faut être membre Prime. Pour cela, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici La MX Master 2S de chez Logitech est une souris sans fil de couleur gris clair possédant 7 boutons standards et spéciaux. D'un poids de 145 grammes, elle se connecte grâce au mini récepteur Logitech Unifying fourni.La batterie de la souris sans fil de Logitech est rechargeable et offre une distance de fonctionnement sans fil de 10 mètres. L'accessoire, qui embarque une précision de 4000 PPP, convient à l'iPad OS 13.1 (ou version ultérieure) via Bluetooth, aux PC tournant sous Windows 8, Windows 10 (ou version ultérieure), et aux ordinateurs sous MacOS (10.13 ou version ultérieure). Notez que pour les utilisateurs d'iPad, ces derniers doivent activer la fonction Assistive Touch.Enfin, avec une note moyenne de 4,5/5 sur plus de 1 800 évaluations de la part d'utilisateurs ayant acheté cette souris sur Amazon, la Logitech MX Master 2S est certainement l'accessoire qu'il vous faut dans le domaine de l'informatique.