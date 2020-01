Apple iPhone Xs 64 Go à seulement 649,99 € au lieu de 1099,99 € grâce aux soldes Cdiscount

Un téléphone complet et remarquablement conçu

De la puissance à revendre pour tous vos besoins numériques

L'iPhone Xs est encore aujourd'hui l'un des meilleurs choix en matière de smartphone . Il intègre tout le savoir-faire et les innovations d'Apple dans un boitier très luxueux fait de verre et d'un cadre en acier inoxydable du meilleur effet. Le téléphone est dense, ses finitions sont exemplaires et son coloris noir le rend absolument sublime à regarder.L'écran de 5,8 pouces intègre une dalle OLED pour une luminosité exceptionnelle et des noirs infinis. Le téléphone est d'ailleurs compatible HDR et Dolby Vision pour les services de streaming compatibles ainsi que les films et séries achetées sur l'iTunes Store. Pour vous identifier plus de bouton en façade mais le capteur Face ID qui utilise la reconnaissance faciale. Simple et efficace !A l'intérieur de l'appareil c'est la puce A12 Bionic qui s'occupe de faire tourner vos jeux et vos applications. Le composant est encore aujourd'hui l'un des plus puissants disponibles, tous appareils confondus et vous permet de profiter des meilleurs graphismes ou de travailler sans latence sur tous vos projets.Enfin l'appareil est livré avec iOS, le système d'exploitation propriétaire de la marque et l'un des plus simples à prendre en main pour le grand public. La boutique d'applications d'Apple compte plus de deux millions de logiciels pour accéder à n'importe quel service en ligne depuis le creux de votre main. Et vous pouvez également payer vos commerçants avec Apple Pay, la technologie de paiement sans contact intégrée à l'iPhone Xs. Votre smartphone devient le couteau suisse de votre vie numérique.Cdiscount vous propose aujourd'hui à l'occasion des Soldes 2020 l'iPhone Xs à un prix de seulement 649,99€, une sacrée réduction par rapport à son prix initial. Ne laissez pas passer cette offre exceptionnelle !