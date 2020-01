Soldes sur le Pack Fnac PC Ultra-Portable + Sacoche + 1 an d'Office 365 à moins de 250 €

Un PC léger pensé pour la mobilité



Accessoires et services inclus pour améliorer votre travail au quotidien



Le mois de janvier est bien avance mais il est encore temps de prendre quelques décisions qui pourront vous rendre plus productifs tout au long de l'année. L'achat du pack proposé par la Fnac en fait partie. Il vous propose un ensemble complet de matériel et de services pour travailler plus efficacement sur vos projets.Ce coffret inclut en premier lieu le Asus E406MA-BV901TS, un ordinateur portable à la fois léger et puissant pour taper du texte, travailler vos documents bureautiques et consulter le web de manière très fluide. Il intègre un processeur Intel Celeron, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage pour déposer tous vos fichiers. Son écran de 14 pouces est suffisamment grand pour travailler sur deux applications à la fois et être plus réactif lors de vos travaux.En plus de cette machine performante, la Fnac vous propose une sacoche de transport. De couleur grise et très discrète, elle offre également de très nombreux rangements pour glisser un disque dur, un câble d'alimentation ou quelques documents papiers et tout ranger au même endroit lors de vos déplacements professionnels.Enfin, la Fnac a glissé dans son coffret un an d'abonnement à Office 365, l'offre de services de Microsoft. Car Office n'est plus seulement de la bureautique mais également de nombreux logiciels pour travailler avec votre équipe, échanger des fichiers sur le cloud ou organiser vos mails et votre journée.Cette offre complète idéale pour les professionnels comme les étudiants est proposée à un prix seulement possible durant les Soldes d'hiver. Obtenez ce pack Asus pour un prix de 249,99€, soit 34% de remise immédiate et la livraison est gratuite !