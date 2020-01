Batterie portable de 26800 mAh à 19,99€ au lieu de 49,99€ grâce aux soldes Amazon

Moins de 20 € pour cette batterie haute capacité

Une batterie qui a tout pour plaire

Notre Team Clubic spécialiste des bonnes affaires s'est donc envolée du côté de chez Amazon pour vous proposer une offre particulièrement intéressante qui figure au rayon des accessoires high-tech. La batterie portable 26 800 mAh FOXONU affichant d'ordinaire un prix avoisinant les 50 € est aujourd'hui accessible à moins de 20 € sur le site du géant américain Amazon, ce qui correspond à une réduction de -60 % et qui vous permet ainsi d'économiser la somme rondelette de 30 €.En commandant sur Amazon, vous pourrez recevoir votre colis gratuitement en point retrait si vous résidez en France métropolitaine et chez vous pour 0,01 € si vous achetez sur le site pour la première fois et que vous habitez en France ou en Belgique.Avec la batterie portable Power Bank FOXONU vous ne prendrez plus le risque de voir votre smartphone tomber en panne. En effet, vous pourrez emporter ce petit accessoire ultra pratique dans le moindre de vos déplacements, au quotidien pour le recharger dans les transports en commun par exemple, ou les week-end lors d'une longue balade dans la nature. La batterie externe FOXONU a été conçue pour s'adapter à tous vos appareils. Elle rechargera donc aussi bien votre smartphone et votre tablette que votre ordinateur portable, des iPad Air ou encore la Nintendo Switch.Avec sa gigantesque capacité de 26 800 mAh, la batterie rechargera plusieurs fois (en moyenne 6 pour un PC portable) vos outils connectés. Comme elle dispose de deux entrées, vous pourrez brancher simultanément deux de vos appareils. Doté de quatre voyants LED, vous serez toujours informé du niveau d'énergie restant. La batterie portable Power Bank dispose d'un système de sécurité efficace qui évite les risques liés à la surchauffe.Foncez vite sur le site du géant américain Amazon pour profiter de cette batterie à petit prix !