Sélection Clubic des aspirateurs robots à moins de 400€ durant les soldes

Choisir son aspirateur robot

Les aspirateurs robots soldés

Plusieurs aspirateurs robot sont soldés à la Fnac et chez Darty. On vous propose d'en découvrir six, chacun avec sa particularité. Avec des prix allant de 199,99€ à 399,99€, les aspirateurs robot vont du plus complet au plus performant, en passant par le plus connecté. Sans attendre, voici six aspirateurs robots en soldes!Le premier aspirateur robot de cette sélection est l'aspirateur iRobot Roomba 696 à 249,99€ au lieu de 299,99€. Cet aspirateur est adapté pour les sols durs et les moquettes. Il couvre 80m² en 60 minutes d'aspiration. L'aspirateur est assuré de ne pas tomber dans les escaliers ou de se heurter à vos meubles car il est équipé de capteurs de détection d'obstacles. Connecté à une application, vous pouvez programmer l'aspirateur pour un nettoyage quotidien depuis votre smartphone. En plus, la livraison est offerte!L'aspirateur iRobot Roomba 966 est à 399,99€ au lieu de 649,99€. Conçu pour aspirer les poils d'animaux et les plus gros débris, il est très performant et aspire tout en un seul passage. Ses brosses en caoutchouc l'empêche de s'enrayer. Il est équipé de capteurs qui détectent les zones les plus sales pour y passer plus de temps. Sur l'application, la cartographie précise vous permet de définir avec précision les zones à aspirer. Vous pouvez donc définir son programme où que vous soyez depuis votre smartphone: il s'assure d'effectuer le parcours et de retourner à sa base de chargement lorsqu'il a terminé.La Fnac propose l'aspirateur robot Neato Botvac à 359,90€ au lieu de 499,99€. Sa grosse brosse est efficace sur tous types de surfaces: plancher, moquette ou carrelage. Le robot est équipé de lasers qui lui permettent de détecter les osbtacles et de les éviter. Il cartographie intelligemment les espaces libres à nettoyer. Vous n'avez donc pas besoin de ranger tout ce qui traine à la maison pour laisser votre robot nettoyer: il se déplace autour des objets au sol. Pour l'empêcher de rentrer dans une pièce, il vous suffit de définir un mur virtuel qu'il ne franchira pas.L'aspirateur robot Amibot est un aspirateur deux en un qui nettoie en plus d'aspirer. Idéal pour les poils d'animaux, le robot est équipé d'une brosse en caoutchouc facile à nettoyer. Le bac à débris est facile à vider, lavable à l'eau. Le réservoir pour l'eau fonctionne avec plusieurs détergents différents livrés avec le robot. Ainsi, le robot aspire puis nettoie dans le même temps. Il est équipé de plusieurs modes de déplacement dont un mode Max pour les espaces très sales, le mode Spot qui se concentre sur une zone définie et le mode Edge qui nettoie le long des murs.Le robot aspirateur Proscenic est à 199,99€ à la Fnac au lieu de 224,99€. Mince et léger, il se glisse facilement sous vos meubles et se hisse sur vos tapis. Sa batterie lui permet d'aspirer pendant 130 minutes: il a donc largement la capacité de nettoyer des surfaces étendues en un seul chargement. Lui aussi est connecté et fonctionne avec une application qui vous permet de programmer son parcours d'où que vous soyez, pour que le robot nettoie en votre absence. Profitez de cette offre: la livraison est gratuite!Pour terminer, l'aspirateur robot deux en un Amibot est à 249€ au lieu de 599€, une promotion de -350€ à la Fnac! Cet aspirateur nettoie et aspire dans le même temps. Il est équipé de quatre brosses latérales, et de deux réservoirs: un bac pour les débris et un pour l'eau. Facile à utiliser, à programmer et à nettoyer, ce robot vous permet de vaquer à vos occupations en toute sérénité pendant qu'il nettoie vos surfaces. Le robot est livré avec plusieurs détergents spéciaux pour le sol. Enfin, il se programme facilement depuis une télécommande.Cette sélection se termine: la team Clubic espère vous avoir aidé à choisir votre aspirateur robot!