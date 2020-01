Soldes Cdiscount : casque bluetooth Beats Solo 3 à seulement 158,99€ au lieu de 369,99€ !

Un modèle fiable et abordable

Un confort optimal

Nous sommes chez Cdiscount pour cette promotion. L'e-commerçant bordelais propose la livraison à domicile à partir de 6,99€. Vous pouvez également choisir de récupérer votre commande gratuitement au point retrait de votre choix. Le paiement en quatre fois est également de la partie. Vous devrez débourser 40,68€ au moment de l'achat puis 40,66€ par mensualité. Puisqu'il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, les adhérents au programme pourront bénéficier de la livraison gratuite sous un jour ouvré. La garantie pièces et main d'œuvre est limitée à une durée d'un an. Enfin, le site spécialisé dans la vente en ligne met également des assurances optionnelles en avant pour protéger votre article face à la casse et aux pannes.Le casque audio Beats Solo 3 peut se connecter à vos différents appareils (smartphone, tablette, ordinateur, téléviseur...) en passant par le Bluetooth. Sa technologie de suppression adaptative du bruit vous permettra de profiter de vos musiques préférées dans les meilleures conditions possibles. La puce Apple W1 embarquée offre une puissance hors du commun à ce modèle qui restituera le son avec fidélité. Vous pouvez aussi répondre directement à des appels en passant par le casque.En plus de ses qualités sur le plan sonore, le Beats Solo 3 profite d'une construction robuste et il s'adaptera parfaitement à la forme de votre tête. Vous ne ressentirez aucune gêne même après plusieurs heures d'écoute. La transition est idéale puisque nous allons maintenant évoquer l'autonomie de cet exemplaire. Elle s'élève à environ 22 heures voire même 44 heures si vous désactivez la suppression adaptative du bruit. Enfin, vous pouvez aussi économiser la batterie en passant par la lecture en filaire via le câble inclus.Avec le casque Beats Solo 3, vous apprécierez vos musiques comme jamais. C'est également un accessoire parfait pour prendre des appels en toute simplicité. Bref, foncez avant que les stocks ne soient totalement épuisés.