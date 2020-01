Stockage en ligne : découvrez la nouvelle offre pCloud spéciale Soldes 2020

pCloud : vos fichiers dans les nuages

Une offre avec un maximum de fonctionnalités

Cette réduction de -65% est valable pour tous les utilisateurs. Le paiement se fera en une seule fois puis vous aurez accès à votre espace pour le restant de vos jours. Aucun frais supplémentaires ne seront appliqués au moment de la mise en service. Voilà ce qu'il fallait savoir au sujet des modalités pour cette promotion. Maintenant, passons au contenu de l'offre en question et précisons aussi l'utilité d'un espace pCloud.Comme nous l'avons mentionné précédemment, pCloud est un service qui permet de stocker des fichiers en ligne (photos, vidéos, documents...) dans un espace personnel. Vous pourrez donc accéder à ces données depuis n'importe quel appareil avec vos identifiants. En ce qui concerne cette offre, elle met à votre disposition 2 To d'espace libre. Vous aurez également 2 To de trafic du lien de téléchargement, 30 jours d'historique de corbeille pour récupérer des fichiers effacés et jusqu'à 5 utilisateurs pourront utiliser votre compte si vous le souhaitez.Lorsque nous stockons des informations personnelles sur le Cloud, il faut également se pencher sur la sécurité du service. À ce niveau, vous pouvez compter sur pCloud grâce au chiffrage 256 bits AES et via la protection des canaux TLS/SSL. Vous aurez même la possibilité de copier vos données sur d'autres serveurs. Pour ce qui est de l'accessibilité, il est possible de partager tel ou tel fichier avec des proches via des liens de téléchargement. Autre bon point, pCloud embarque aussi des lecteurs pour lire des vidéos et des fichiers audio. Enfin, sachez aussi que vous pouvez effectuer des sauvegardes depuis plusieurs sites comme Facebook, Dropbox, Instagram ou encore Google Drive.Avec son espace de stockage en ligne polyvalent et riche en fonctionnalités, pCloud propose une des offres les plus intéressantes du marché. La sécurité est également de mise et vous pourrez même partager cet espace avec toute la famille. Une offre à ne pas manquer !