Le forfait mobile RED 60Go à 12€/mois pour la 3ème démarque des Soldes

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60GO ?

Un forfait 4G sans engagement et sans condition de durée

et Une offre entièrement personnalisable qui s'adapte à vos besoins

qui s'adapte à vos besoins Une bonne couverture 4G dans l'Hexagone

RED by SFR : de l'illimité sans engagement

Un forfait RED personnalisable !

60 Go en très haut débit 4G (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 1 Go à 2€)

Les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

Les SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

Depuis l'Union Européenne/DOM : les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que de 8 Go d'internet mobiles supplémentaires par mois, utilisables depuis ces destinations

Avant de vous dévoiler le contenu de cette offre sur le forfait mobile RED by SFR , rappelons qu'il s'agit d'une offre sans engagement. Cela signifie que vous ne vous engagez pas sur une période donnée avec l'opérateur. Vous pourrez ainsi résilier votre contrat quand vous le souhaitez, pour profiter d'une offre concurrence qui vous semble plus intéressante et ce, sans aucun surcoût. Sachez que l'on retrouve ce type d'offres sans engagement également chez Free, B&You et Sosh.Seconde bonne nouvelle avec cette offre RED, il s'agit d'un abonnement sans condition de durée. Autrement dit, le prix annoncé ne changera pas après 12 mois d'abonnement comme il est courant de le voir chez certains concurrents. Ici, pas de mauvaise surprise, le prix est garanti à vie !Maintenant que vous en savez plus sur les modalités de l'offre, voici les caractéristiques de l'offre. Pour 12€ par mois, RED vous propose :Sur cette offre de base, vous pourrez ajuster votre volume de data pour répondre aux mieux à vos besoins. Ainsi, vous pourrez très simplement faire passer votre forfait de 60 Go à 100 Go si vous en ressentez le besoin. Le prix passera alors à 20€/mois. Autre possibilité, si vous souhaitez augmenter votre volume de data à l'étranger, là aussi vous pourrez passer de 8 Go à 15 Go pour un prix de 17€/mois.