Casque sans fil Beats Solo 3 à seulement 159,99€ au lieu de 299,99€ grâce aux soldes Fnac

Le casque sans fil Beats Solo 3 en soldes à la Fnac

40 heures d'autonomie

Voici donc une offre intéressante destinée à ceux et celles qui recherchent un casque sans fil en promotion. Jusqu'au 4 février 2020 inclus, le Beats Solo 3 est en soldes à la Fnac.Affiché en temps normal à 299,99 euros, le casque voit son prix baisser à 159,99 euros ; ce qui fait une économie réalisée de 140 euros. Plutôt sympa, non ?!Des frais de port étant appliqués à hauteur de 4,99 euros (minimum), il est conseillé de retirer gratuitement le casque en magasin Fnac. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Retirer en 1J en magasin" visible depuis la page produit.Le Beats Solo3 disponible dans sa version Collection Décennie est un casque sans fil de type Arceau Supra-auriculaire qui a été conçu pour les Apple Addicts. L'appareil intègre en effet une puce Apple W1 qui garantit une configuration et une synchronisation simples entre différents appareils de la marque à la pomme (Apple Watch, iPad ou Mac).Le casque sans fil dispose d'une autonomie allant jusqu'à 40 heures et de la technologie Fast Fuel, qui offre 3 heures d'écoute après une charge de 5 minutes seulement.Le futur acquéreur pourra gérer ses appels comme bon lui semble, contrôler sa musique et activer Siri avec les commandes sur écouteur.