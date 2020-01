Bénéficiez d'une batterie de secours 10 000 mAh pour seulement 20 € grâce aux soldes Darty

Grosse batterie à petit prix chez Darty

Recharger deux appareils simultanément

C'est donc sur le site de Darty que vous trouverez ce bon plan, à l'occasion des soldes d'hiver 2020. Comme toujours, vous avez la possibilité de réaliser la commande en ligne et de retirer le produit gratuitement dans le magasin le plus proche.Mais puisque la livraison est offerte à partir de 20 euros d'achat, vous pouvez également vous faire livrer le colis sans surcoût. Si jamais le produit ne vous convient pas, Darty vous laisse 15 jours pour changer d'avis. Et bien sûr, l'article est garanti pour une durée de deux ans.La batterie de secours TEMIUM est une batterie externe universelle, qui vous permettra de charger tous types de smartphones, lecteurs MP3, ou encore GPS disposant d'un câble USB. Elle est livrée avec un chargeur externe et un câble MicroUSB et dispose de deux ports USB pour charger deux appareils simultanément.Simple d'utilisation, elle est équipée de témoins LED pour vous tenir informé de son état de charge, selon 5 niveaux : 75% à 100%, 50% à 75%, 25% à 50%, moins de 25%, et moins de 3%. Dotée d'une capacité de 10.000 mAh, elle vous permettra de réaliser deux à trois charges complètes pour un smartphone.C'est un bon plan immanquable pour ne plus tomber en panne de batterie si vous êtes loin de chez vous. Accessible, simple d'utilisation et efficace, cet appareil a tout pour plaire. Alors, ne tardez pas pour en profiter !